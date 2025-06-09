Минобороны: ВСУ за сутки в Сумской области потеряли почти 150 солдат

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки в Сумской области потеряли почти 150 солдат. Подробности боев на территории, где российские военные создают буферную зону, раскрыли в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, бои велись в районах населенных пунктов Павловка, Писаревка, Кияница и Новая Сечь. Военнослужащим российского подразделения группировки войск «Север» удалось нанести поражение трем механизированным, одной десантно-штурмовой бригаде и штурмовому полку противника.

Уточняется, что помимо живой силы ВСУ также потеряли три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Кроме того, российские военные уничтожили на думском направлении два украинских склада боеприпасов.