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13:23, 9 июня 2025Россия

В Минобороны раскрыли подробности боев в Сумской области

Минобороны: ВСУ за сутки в Сумской области потеряли почти 150 солдат
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки в Сумской области потеряли почти 150 солдат. Подробности боев на территории, где российские военные создают буферную зону, раскрыли в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, бои велись в районах населенных пунктов Павловка, Писаревка, Кияница и Новая Сечь. Военнослужащим российского подразделения группировки войск «Север» удалось нанести поражение трем механизированным, одной десантно-штурмовой бригаде и штурмовому полку противника.

Уточняется, что помимо живой силы ВСУ также потеряли три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Кроме того, российские военные уничтожили на думском направлении два украинских склада боеприпасов.

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