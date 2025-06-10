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11:50, 10 июня 2025Россия

В России рассказали об исламизации молока

Волонтер Живов: В Самарской области начали исламизировать молоко
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Самарской области начали «исламизировать» молоко. Об этом заявил волонтер Алексей Живов в Telegram.

Речь идет о предприятии в городе Поволжье, поставляющем сырье за молокозавод. «Внезапно молокозавод для продолжения сотрудничества затребовал у них сертификат, что молоко соответствует стандартам халяль», — пояснил общественник.

По словам Живова, такое требования молокозавод объяснил требованием неких вышестоящих органов. «Что проиходит?» — задался он вопросом.

Ранее в Дагестане мужчина взял микрофон на детском празднике и заявил о недозволенности музыки. «Я просто не мог мимо пройти. (...) То, что вы сейчас слушаете, — это харам», — сказал он.

Вот это да!
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