В России рассказали об исламизации молока

Волонтер Живов: В Самарской области начали исламизировать молоко

В Самарской области начали «исламизировать» молоко. Об этом заявил волонтер Алексей Живов в Telegram.

Речь идет о предприятии в городе Поволжье, поставляющем сырье за молокозавод. «Внезапно молокозавод для продолжения сотрудничества затребовал у них сертификат, что молоко соответствует стандартам халяль», — пояснил общественник.

По словам Живова, такое требования молокозавод объяснил требованием неких вышестоящих органов. «Что проиходит?» — задался он вопросом.

Ранее в Дагестане мужчина взял микрофон на детском празднике и заявил о недозволенности музыки. «Я просто не мог мимо пройти. (...) То, что вы сейчас слушаете, — это харам», — сказал он.