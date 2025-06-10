В России указали на важную деталь при обмене пленными с Украиной

Политолог Бовт: Ни Россия, ни Украина не называют число обмениваемых военных

Ни Россия, ни Украина не называют точного числа обмениваемых военных, что может говорить о способности Киева договариваться с Москвой. На эту важную деталь указал российский политолог Георгий Бовт в Telegram.

Эксперт подчеркнул, что под обмен попали такие категории бойцов, как «тяжелобольные» и «военные до 25 лет».

Значит, есть вопросы, по которым Москва и Киев все же могут договариваться и даже держать договоренности Георгий Бовт

Ранее сегодня, 10 июня, Минобороны заявило о возврате второй группы российских военнослужащих из плена. Процедура состоялась в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, добавили в оборонном ведомстве.