Минобороны заявило о возврате второй группы российских военнослужащих из плена

Минобороны: Украина вернула в Россию вторую группу военнопленных в рамках обмена

10 июня Украина вернула в Россию вторую группу военнопленных в рамках обмена. Об этом заявили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, российская сторона передала Украине группу военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Число принявших участие в обмене военных не раскрывается.

Уточняется, что сейчас российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается психологическая и медицинская помощь. В дальнейшем их привезут в Россию, где они продолжат реабилитацию.

Обмен военнопленными состоялся в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, добавили в Минобороны.

Ранее в понедельник, 9 июня, Минобороны заявило о возврате российских военнослужащих в возрасте до 25 лет из плена. На опубликованных ведомством кадрах были запечатлены более 30 российских военнослужащих.