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15:14, 10 июня 2025Россия

В российском городе утвердили список стоп-мест для курьеров на электросамокатах и байках

Власти Петербурга утвердили список стоп-мест для курьеров на самокатах и байках
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Власти Санкт-Петербурга утвердили список стоп-мест для курьеров на электросамокатах и байках — под запретом оказались более 40 зон. Проект постановления городского комитета по транспорту опубликовали на сайте Смольного.

Так, движение доставщиков еды на самокатах и велосипедах планируют запретить в нескольких общественных пространствах и парках, в том числе в парке 300-летия Петербурга и в «Дубках» в Сестрорецке. Также эти меры хотят распространить на скверы и набережные в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском, Кировском и других районах российского города.

Власти Северной столицы заявили и об определенных требованиях к курьерам. Так, доставщики должны иметь опрятный внешний вид, передние и задние фары на самокатах и велосипедах должны быть включены не только в ночное время, но и днем, а максимальная скорость передвижения не должна превышать 20 километров в час.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили запретить курьерам ездить быстрее 10 километров в час.

ЖЗЛ
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