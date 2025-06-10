В российском городе утвердили список стоп-мест для курьеров на электросамокатах и байках

Власти Петербурга утвердили список стоп-мест для курьеров на самокатах и байках

Власти Санкт-Петербурга утвердили список стоп-мест для курьеров на электросамокатах и байках — под запретом оказались более 40 зон. Проект постановления городского комитета по транспорту опубликовали на сайте Смольного.

Так, движение доставщиков еды на самокатах и велосипедах планируют запретить в нескольких общественных пространствах и парках, в том числе в парке 300-летия Петербурга и в «Дубках» в Сестрорецке. Также эти меры хотят распространить на скверы и набережные в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском, Кировском и других районах российского города.

Власти Северной столицы заявили и об определенных требованиях к курьерам. Так, доставщики должны иметь опрятный внешний вид, передние и задние фары на самокатах и велосипедах должны быть включены не только в ночное время, но и днем, а максимальная скорость передвижения не должна превышать 20 километров в час.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили запретить курьерам ездить быстрее 10 километров в час.