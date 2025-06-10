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18:01, 10 июня 2025Силовые структуры

В российском регионе раскрыта нефтяная афера с хищением из бюджета 700 миллионов рублей

МВД: В Татарстане мошенники украли из бюджета 700 млн руб на нефтяных контрактах
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Татарстане полицейские раскрыли нефтяную аферу, позволившую участникам преступной группировки похитить из бюджета 700 миллионов рублей за счет госконтрактов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По выявленным махинациями возбуждено 22 уголовных дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Задержаны двое предполагаемых организаторов криминальной схемы на поставках нефтепродуктов, им избрана мера пресечения.

По данным МВД, мошенники использовали реквизиты подконтрольных организаций, заключивших почти 500 госконтрактов на общую сумму в 700 миллионов рублей на поставку нефтепродуктов в бюджетные учреждения в 30 регионах страны. Однако обязательства по ним не выполнялись.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре задержали бывших сотрудников МВД, подозреваемых в хищении более 14 миллионов рублей из казны.

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