Внезапная находка в машине заставила девушку заподозрить бойфренда в измене

Пользовательница Reddit под ником Glittering_Spare_773 рассказала, как заподозрила бойфренда в измене из-за внезапной находки в машине. Большинство комментаторов посоветовало ей не торопиться с выводами и понаблюдать за молодым человеком.

Автор публикации отметила, что месяц назад перенесла операцию на колене, из-за чего длительное время ей было трудно сгибать ногу, в это время бойфренд много помогал ей. «Я не могла водить машину, так что он пользовался моей. Когда он возил меня к врачу, я сидела на заднем сиденье, потому что не могла согнуть ногу, чтобы сесть на переднее», — добавила девушка.

Когда ее колено начало лучше сгибаться, она села на переднее пассажирское сиденье. Однако когда девушка выбиралась из машины, то заметила в ней серебряную сережку. «У меня нет серебряных украшений, все мои украшения золотые», — подчеркнула она.

Автор поста сказала о своей находке бойфренду, и он, по ее словам, запаниковал. Молодой человек предположил, что украшение могло случайно прицепиться к обуви девушки и таким образом попасть в автомобиль. «Кажется, он и впрямь не понимал, как сережка туда попала, но факты все же заставляют меня задаваться вопросом о том, как это случилось», — заявила рассказчица.

Девушка также уточнила, что до операции не подвозила своих подруг на машине. Кроме того, она отметила, что купила автомобиль лишь несколько месяцев назад, причем машина была новой.

«Жди и наблюдай. Если он и правда изменяет, то всплывут и другие доказательства», «Я бы пока не стала обращать на это внимания, но начала бы искать другие признаки возможной измены», — высказались пользователи портала. Другие также сочли подозрительным тот факт, что парень запаниковал из-за вопроса об украшении.

Ранее другая пользовательница Reddit раскрыла, что порвала с бойфрендом, как только узнала о его сексуальной фантазии. Рассказчица пояснила, что фетиш вызвал у нее отвращение.