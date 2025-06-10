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14:37, 10 июня 2025Бывший СССР

Военкор предостерег министра обороны Украины

Военкор Коц предостерег министра обороны Украины Умерова
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Yves Herman / Reuters

Министру обороны Украины Рустему Умерову стоит быть осторожнее. Такое предостережение высказал в своем Telegram-канале военкор Александр Коц.

Он напомнил историю, которая произошла в 2022 году во время переговоров по урегулированию украинского конфликта. Член делегации Украины Денис Киреев был ликвидирован Службой безопасности Украины спустя несколько дней после встречи представителей от Москвы и Киева, на которой он 15 минут беседовал с помощником президента России Владимиром Мединским тет-а-тет.

«2 июня этого года, напомню, перед основной встречей, Владимир Мединский полтора часа говорил с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. На его месте я бы теперь ходил, оглядываясь», — предостерег Коц.

Ранее стало известно о двусторонней встрече глав делегаций. Переговоры длились 2,5 часа.

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