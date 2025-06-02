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20:10, 2 июня 2025Бывший СССР

Мединский и Умеров провели двустороннюю встречу

РИА Новости: До официальных переговоров Мединский и Умеров провели встречу
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Владимир Мединский

Владимир Мединский. Фото: Murad Sezer / Reuters

До официальных переговоров между Украиной и Россией главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели двустороннюю встречу. Об этом сообщает источник РИА Новости.

«Перед переговорами делегаций состоялась двусторонняя встреча Мединского с Умеровым, которая длилась 2,5 часа. Это предопределило эффективный ход дальнейших переговоров», — сообщил источник.

В понедельник был обнародован российский вариант меморандума об урегулировании конфликта на Украине. В документе, в частности, обозначена позиция России по проведению выборов на Украине. Киев должен объявить дату выборов президента и Верховной Рады не позднее 100 дней после отмены военного положения.

Россия выдвинула условие относительно ядерного оружия на Украине. Москва настаивает на запрете приема и размещения ядерного оружия в стране.

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