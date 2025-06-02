Мединский и Умеров провели двустороннюю встречу

До официальных переговоров между Украиной и Россией главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели двустороннюю встречу. Об этом сообщает источник РИА Новости.
«Перед переговорами делегаций состоялась двусторонняя встреча Мединского с Умеровым, которая длилась 2,5 часа. Это предопределило эффективный ход дальнейших переговоров», — сообщил источник.
В понедельник был обнародован российский вариант меморандума об урегулировании конфликта на Украине. В документе, в частности, обозначена позиция России по проведению выборов на Украине. Киев должен объявить дату выборов президента и Верховной Рады не позднее 100 дней после отмены военного положения.
Россия выдвинула условие относительно ядерного оружия на Украине. Москва настаивает на запрете приема и размещения ядерного оружия в стране.