Врач назвал часто диагностируемое у россиян несуществующее заболевание

Онколог Ивашков призвал лечить тревогу вместо вегетососудистой дистонии

Многие россияне сталкиваются с диагнозом «вегетососудистая дистония» (ВСД), однако на самом деле такого заболевания не существуют, заявил онколог Владимир Ивашков. Миф о нем врач опроверг в своем Telegram-канале.

«Это не диагноз, а повод искать причину, ведь в 80 процентах случаев это дефициты, гормональные сбои или тревога, поэтому лечить нужно конкретное нарушение», ─ пояснил Ивашков. Он также призвал не использовать при ВСД ноотропы, капельницы с сосудорасширяющими средствами и иглоукалывание вместо основного лечения.

Специалист посоветовал обратиться к неврологу, эндокринологу и психотерапевту. Что касается анализов, необходимо сдать кровь на тиреотропный гормон, ферритин, витамины D и B12, магний и кортизол, а также сделать электрокардиографию и холтеровское мониторирование. В заключение Ивашков назвал вегетососудистую дистонию удобным диагнозом, который часто ставят, когда причину тех или иных симптомов найти не удается.

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