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17:32, 10 июня 2025Забота о себе

Врач назвал часто диагностируемое у россиян несуществующее заболевание

Онколог Ивашков призвал лечить тревогу вместо вегетососудистой дистонии
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Fiordaliso / Getty Images

Многие россияне сталкиваются с диагнозом «вегетососудистая дистония» (ВСД), однако на самом деле такого заболевания не существуют, заявил онколог Владимир Ивашков. Миф о нем врач опроверг в своем Telegram-канале.

«Это не диагноз, а повод искать причину, ведь в 80 процентах случаев это дефициты, гормональные сбои или тревога, поэтому лечить нужно конкретное нарушение», ─ пояснил Ивашков. Он также призвал не использовать при ВСД ноотропы, капельницы с сосудорасширяющими средствами и иглоукалывание вместо основного лечения.

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Специалист посоветовал обратиться к неврологу, эндокринологу и психотерапевту. Что касается анализов, необходимо сдать кровь на тиреотропный гормон, ферритин, витамины D и B12, магний и кортизол, а также сделать электрокардиографию и холтеровское мониторирование. В заключение Ивашков назвал вегетососудистую дистонию удобным диагнозом, который часто ставят, когда причину тех или иных симптомов найти не удается.

Ранее кардиолог Ольга Любавина заявила, что дисбактериоза не существует. По ее словам, при проблемах с микрофлорой кишечника необходимо искать основное заболевание.

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