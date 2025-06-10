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19:33, 10 июня 2025Забота о себе

Врач назвал серьезные признаки нарушения работы печени

Гепатолог Ткаченко: О циррозе печени говорят красные ладони
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom

Обычно заболевания печени на ранних стадиях не дают о себе знать, рассказал врач-гепатолог, гастроэнтеролог, терапевт Петр Ткаченко. Серьезные признаки нарушения работы этого органа он назвал в беседе с «Москвой 24».

По его словам, первые признаки патологии чаще всего возникают уже на стадии цирроза, когда гибнут клетки органа. Болезнь сопровождается увеличением живота из-за скопления в нем жидкости, а также «печеночными» красными, ладонями, уточнил гастроэнтеролог.

Кроме того, проявлениями цирроза печени могут быть дезориентация в пространстве, тремор рук, а в тяжелой стадии — печеночная кома. Тогда человек рискует потерять сознание и перестать реагировать на любые внешние раздражители и свое имя, предупредил Ткаченко. Он добавил, что заболевания печени можно выявить только после сдачи биохимического анализа крови, который показывает повышение маркеров, указывающих на проблему.

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Ранее гепатолог Нурия Дианова перечислила запрещенные при болезнях печени продукты. По словам врача, прежде всего людям с гепатитом и циррозом печени для улучшения самочувствия надо отказаться от алкоголя.

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