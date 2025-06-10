Врач назвал серьезные признаки нарушения работы печени

Гепатолог Ткаченко: О циррозе печени говорят красные ладони

Обычно заболевания печени на ранних стадиях не дают о себе знать, рассказал врач-гепатолог, гастроэнтеролог, терапевт Петр Ткаченко. Серьезные признаки нарушения работы этого органа он назвал в беседе с «Москвой 24».

По его словам, первые признаки патологии чаще всего возникают уже на стадии цирроза, когда гибнут клетки органа. Болезнь сопровождается увеличением живота из-за скопления в нем жидкости, а также «печеночными» красными, ладонями, уточнил гастроэнтеролог.

Кроме того, проявлениями цирроза печени могут быть дезориентация в пространстве, тремор рук, а в тяжелой стадии — печеночная кома. Тогда человек рискует потерять сознание и перестать реагировать на любые внешние раздражители и свое имя, предупредил Ткаченко. Он добавил, что заболевания печени можно выявить только после сдачи биохимического анализа крови, который показывает повышение маркеров, указывающих на проблему.

Ранее гепатолог Нурия Дианова перечислила запрещенные при болезнях печени продукты. По словам врача, прежде всего людям с гепатитом и циррозом печени для улучшения самочувствия надо отказаться от алкоголя.