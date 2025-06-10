Выбросивший жену с шестого этажа ревнивец получил срок в России

В Петербурге суд дал 5 лет гражданину Узбекистана, сбросившему жену с 6 этажа

В Санкт-Петербурге гражданину Узбекистана Илхомджону Абдуллаеву дали пять лет колонии за расправу над 28-летней супругой. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

Как установил суд, конфликт вспыхнул на почве ревности. Мужчина схватил жену и выбросил ее из окна шестого этажа. Пострадавшую доставили в больницу, но ее травмы оказались несовместимыми с жизнью.

В суде мужчина не стал отрицать своей вины, раскаялся и просил прощения. Он просил о смягчении приговора, мотивируя это тем, что у него малолетний сын и пожилые родители.

Ранее в Санкт-Петербурге 34-летнюю гражданку Таджикистана выбросили из окна квартиры на втором этаже.