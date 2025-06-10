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09:45, 10 июня 2025Культура

Юра Борисов сыграет главную роль в фильме британского режиссера

Deadline: Актер Юра Борисов получил главную роль в новом фильме студии A24
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mike Blake / Reuters

Российский актер Юра Борисов получил главную роль в романтической драме под названием «Деннис» (Dennis). Об этом сообщает Deadline.

Картину снимет номинированная на премию BAFTA актриса Эмили Мортимер, проект станет ее режиссерским дебютом. Главную женскую роль исполнит звезда фильма «Солтберн» Элисон Оливер.

Сюжет фильма повествует о русском поэте, который влюбляется в британскую студентку. События происходят в Москве 1990-х. Производством картины займется студия A24 совместно с компанией Fruit Tree.

Ранее сообщалось, что Юра Борисов сыграет в новом проекте скандального режиссера Луки Гуаданьино.

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