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21:04, 3 июня 2025Культура

Юра Борисов сыграет в новом фильме автора «Назови меня своим именем»

Актер Юра Борисов сыграет в новом фильме Луки Гуаданьино с Эндрю Гарфилдом
Андрей Шеньшаков

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Актер Юра Борисов, получивший всемирную известность благодаря роли в оскароносном фильме «Анора», сыграет в новом проекте скандального режиссера Луки Гуаданьино. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники.

По информации портала, Борисов сыграет в картине о кризисе в компании OpenAI. Проект под названием Artificial повествует о ситуации в 2023 году, когда Сэма Альтмана уволили и вернули в компанию в течение нескольких дней. Помимо российского актера, в проекте заявлены бывший Человек-Паук Эндрю Гарфилд, а также актриса Моника Барбаро.

Сообщается, что Юра Борисов скорее всего исполнит в фильме роль Ильи Суцкевера, сооснователя OpenAI, которого считают инициатором той самой истории с увольнением Альтмана.

Ранее стало известно, что Юра Борисов подписал контракт с голливудским агентством United Talent Agency, работающим с суперзвездами. В частности, среди клиентов компании были в разное время Кристофер Нолан, Тим Бертон и Джонни Депп.

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