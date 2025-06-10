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23:47, 10 июня 2025Мир

Захарова отреагировала на слова посла Израиля о поставках Киеву Patriot

Захарова: Странно, что посол Израиля в Киеве регулярно говорит о Patriot
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова отреагировала на слова посла Израиля в Киеве Михаила Бродского о поставках ракетных комплексов Patriot. Она опубликовала свой комментарий в Telegram-канале.

«Странно то, что он повторяет эти заявления регулярно. Это ведь не "оценочные суждения", не "личная точка зрения". Это выдаваемые за факты сентенции официального лица», — отметила Захарова.

Ранее Бродский заявил, что Израиль передал Украине американские системы ПВО Patriot. Он уточнил, что переданные системы находились на вооружении страны в начале 90-х годов.

При этом позднее в МИД Израиля указали, что государство не передавало Киеву данные системы противовоздушной обороны.

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