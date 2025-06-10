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17:48, 10 июня 2025Бывший СССР

Зеленский подтвердил новый обмен военнопленными с Россией

Зеленский: Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Россия и Украина провели новый обмен военнопленными в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

«Сегодня — первый этап возвращения из российского плена наших тяжелораненых и раненых воинов. (...) Это важный гуманитарный акт. Уже дома, на Украине, воины из разных составляющих наших сил обороны и безопасности Украины: Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта», — написал политик.

Зеленский также высказал мнение, что обмены военнопленными между Москвой и Киевом должны продолжаться.

Днем 10 июня Минобороны РФ сообщило, что Украина вернула России вторую группу военнопленных в рамках обмена. Уточнялось, что российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии.

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