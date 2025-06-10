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12:28, 10 июня 2025Бывший СССР

Желание у жителей Украины отказаться от территорий возросло

Опрос КМИС показал, что доля желающих отказаться от территорий украинцев выросла
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Социологический опрос Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что доля украинцев, желающих отказаться от территорий, выросла. Данные исследования приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Сообщается, что доля сторонников такого исхода конфликта среди граждан Украины увеличилась за последние полгода и составляет 39 процентов.

При этом доля противников уступок постепенно сокращается с февраля 2022 года, отмечает издание. По результатам опроса, осенью указанного года речь шла о 87 процентах опрошенных. В 2025-м показатель снизился до 52 процентных единиц.

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Киев не готов юридически признать Республику Крым, Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонскую и Запорожскую области частью России.

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