Желание у жителей Украины отказаться от территорий возросло

Опрос КМИС показал, что доля желающих отказаться от территорий украинцев выросла

Социологический опрос Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что доля украинцев, желающих отказаться от территорий, выросла. Данные исследования приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Сообщается, что доля сторонников такого исхода конфликта среди граждан Украины увеличилась за последние полгода и составляет 39 процентов.

При этом доля противников уступок постепенно сокращается с февраля 2022 года, отмечает издание. По результатам опроса, осенью указанного года речь шла о 87 процентах опрошенных. В 2025-м показатель снизился до 52 процентных единиц.

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Киев не готов юридически признать Республику Крым, Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонскую и Запорожскую области частью России.