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13:25, 10 июня 2025Культура

Стало известно о грозящей звезде «Интернов» операции по замене суставов

Mash: Актрисе Светлане Камыниной грозит операция по замене суставов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Bulkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Актрисе и звезде «Интернов», известной по роли главврача Анастасии Кисегач в сериале, Светлане Камыниной грозит операция по замене суставов на протезы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, 46-летнюю артистку уже полгода беспокоят тазобедренный и коленный суставы. «Врачи диагностировали их изменение в структуре с нарушением функции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за этого Камынина не может полноценно ходить и испытывает сильную боль. «Если состояние ухудшится, Светлане могут потребоваться эндопротезы — искусственные суставы», — пишет Mash.

Ранее певец и шоумен Прохор Шаляпин показал забинтованное лицо в синяках после пластической операции.

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