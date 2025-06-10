Стало известно о грозящей звезде «Интернов» операции по замене суставов

Mash: Актрисе Светлане Камыниной грозит операция по замене суставов

Актрисе и звезде «Интернов», известной по роли главврача Анастасии Кисегач в сериале, Светлане Камыниной грозит операция по замене суставов на протезы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, 46-летнюю артистку уже полгода беспокоят тазобедренный и коленный суставы. «Врачи диагностировали их изменение в структуре с нарушением функции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за этого Камынина не может полноценно ходить и испытывает сильную боль. «Если состояние ухудшится, Светлане могут потребоваться эндопротезы — искусственные суставы», — пишет Mash.

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