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13:23, 11 июня 2025Из жизни

105-летняя женщина раскрыла доступный каждому секрет долголетия

105-летняя британка Мэрион назвала умение радоваться жизни секретом долголетия
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Anzhela Shvab / Shutterstock / Fotodom

Жительница Великобритании отпраздновала 105-й день рождения и раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает National World.

Британка, которая предпочитает, чтобы ее называли просто Мэрион, родилась в 1920 году в Бирмингеме. Она долгие годы работала учительницей, а потом переехала в деревню Брендон, где возглавляла местное отделение благотворительной организации.

Сейчас женщина проживает в доме престарелых в городе Тьюксбери, графство Глостершир. Поздравить долгожительницу с очередным юбилеем пришли родственники и друзья. Главным секретом своего долголетия 105-летняя британка назвала доступную каждому вещь: умение радоваться жизни.

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Специально для именинницы и гостей испекли большой торт. Кроме того, она получила поздравительную открытку от короля Карла III. «Меня сегодня страшно балуют, и я не понимаю, из-за чего вся эта суета», — пошутила Мэрион.

Ранее 105-летняя британка Эдна Ада Луиза Хэтэуэй назвала свой возраст «отстойным», а также раскрыла секрет долголетия.

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