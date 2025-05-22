105-летняя женщина назвала свой возраст «отстойным» и раскрыла секрет долголетия

105-летняя британка Хэтэуэй назвала ликер в кофе секретом своего долголетия

Жительница Великобритании отпраздновала 105-й день рождения и назвала ликер «Бейлис» секретом своего долголетия. Об этом пишет Sussex Express.

Эдна Ада Луиза Хэтэуэй родилась 14 мая 1920 года в Лондоне. Большую часть жизни она проработала в офисе, делая вычисления на суммирующих машинах — механических калькуляторах, которые использовались до 1970-х годов. Женщина вышла замуж после Второй мировой войны и родила двоих детей. Теперь у нее несколько внуков и правнуков. С 2016 года Хэтэуэй живет в доме престарелых в Восточном Суссексе. Поздравить ее с очередным днем рождения пришли многочисленные друзья и родственники.

Когда 105-летнюю женщину спросили, каково это — дожить до такого возраста, она ответила: «Отстойно! Шутка. Это неплохое достижение, и я рада, что смогла отпраздновать его с родными и друзьями». Хэтэуэй также сказала, что причинами ее долголетия стали хорошее поведение и помощь близким. «А в последние пару лет еще и "Бейлис" с кофе», — подытожила британка.

Ранее сообщалось, что долгожительница из Великобритании отпраздновала 100-летний юбилей и раскрыла секрет долголетия. Она заявила, что прожила так долго благодаря любимому алкогольному напитку.