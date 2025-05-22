Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:45, 22 мая 2025Из жизни

105-летняя женщина назвала свой возраст «отстойным» и раскрыла секрет долголетия

105-летняя британка Хэтэуэй назвала ликер в кофе секретом своего долголетия
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Sussex Express

Жительница Великобритании отпраздновала 105-й день рождения и назвала ликер «Бейлис» секретом своего долголетия. Об этом пишет Sussex Express.

Эдна Ада Луиза Хэтэуэй родилась 14 мая 1920 года в Лондоне. Большую часть жизни она проработала в офисе, делая вычисления на суммирующих машинах — механических калькуляторах, которые использовались до 1970-х годов. Женщина вышла замуж после Второй мировой войны и родила двоих детей. Теперь у нее несколько внуков и правнуков. С 2016 года Хэтэуэй живет в доме престарелых в Восточном Суссексе. Поздравить ее с очередным днем рождения пришли многочисленные друзья и родственники.

Когда 105-летнюю женщину спросили, каково это — дожить до такого возраста, она ответила: «Отстойно! Шутка. Это неплохое достижение, и я рада, что смогла отпраздновать его с родными и друзьями». Хэтэуэй также сказала, что причинами ее долголетия стали хорошее поведение и помощь близким. «А в последние пару лет еще и "Бейлис" с кофе», — подытожила британка.

Материалы по теме:
«У нее походка охотника» Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
«У нее походка охотника»Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
23 января 2019
Долгожителей не существует. Ученый выяснил, что «старейшие люди мира» врут о возрасте, плохо питаются и много пьют
Долгожителей не существует.Ученый выяснил, что «старейшие люди мира» врут о возрасте, плохо питаются и много пьют
27 сентября 2024

Ранее сообщалось, что долгожительница из Великобритании отпраздновала 100-летний юбилей и раскрыла секрет долголетия. Она заявила, что прожила так долго благодаря любимому алкогольному напитку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп раскрыл европейцам позицию Путина по Украине

    В России решили урезать расходы на роботов

    Финляндия завершила строительство первой части пограничного забора с Россией

    Двое россиян попали под арест за поджог по заданию из мессенджера

    На Украине мужчины массово выстроились в очереди к военкоматам

    Канцлер Германии осудил расправу над израильтянами

    На Украине рассказали об увеличении числа российских беспилотников

    Эмили Ратаковски прошлась по улице в Каннах в бюстгальтере

    У блогерши Лерчек нашли новый многомиллионный долг перед налоговой

    Значимость выхода ВС РФ к Днепропетровской области оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости