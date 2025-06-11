На Украине адвоката Шария и Медведчука заочно приговорили к 10 годам тюрьмы

Валентина Рыбина, бывшего адвоката лидера запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и блогера Анатолия Шария, заочно осудили на Украине. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Он приговорен к 10 годам тюремного заключения. Сейчас Рыбин входит в руководящий состав российской администрации на Левобережье Херсонской области. Издание отмечает, что он возглавил «орган для проведения информдиверсий против Украины».

Ранее Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский намеревался сорвать переговоры с Россией в Стамбуле, но эта попытка провалилась. Он напомнил, что сначала Зеленский не хотел садиться за стол переговоров, но после того, как президент США Дональд Трамп надавил на него, политик приехал в Турцию.

До этого Медведчук заявил о поражении Зеленского. «Зеленский уже проиграл, поскольку сам факт приезда украинской делегации в Стамбул — что с ним, что без него — через три года является международным признанием его поражения, так как он упустил шанс договориться с Москвой в 2022 году», — сказал он.