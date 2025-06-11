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22:04, 11 июня 2025Бывший СССР

Аналитик указал на «нарастающую амплитуду» ударов ВС РФ по Украине

Аналитик Шлепченко: ВС России наносят удары по Украине с нарастающей амплитудой
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России наносят удары по Украине с нарастающей амплитудой. Об этом заявил военный обозреватель телеканала «Царьград» Влад Шлепченко.

Аналитик подчеркнул, что ответ Киеву на атаку аэродромов стратегической авиации будет растянутым по времени.

По словам Шлепченко, армия России наносит удары по складам, производственным и административным объектам и системам противовоздушной обороны. В то же время Шлепченко призвал не ждать принципиального решения «гасить свет на всей Украине».

Ранее полковник в отставке Михаил Ходаренок заявил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины могут предпринять попытку нанести удар по знаковым местам в центре Москвы в День России, который отмечается 12 июня.

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