Подполковник не исключил удар БПЛА ВСУ по Москве в День России

Полковник Ходаренок: БПЛА ВСУ могут ударить по центру Москвы в День России

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут предпринять попытку нанести удар по знаковым местам в центре Москвы в День России, который отмечается 12 июня. Такое развитие событий не исключил полковник в отставке Михаил Ходаренок в беседе с «Газетой.Ru».

«Вполне возможно, что в День России беспилотные летательные аппараты ВСУ предпримут очередную попытку прорваться к центру Москвы и нанести удары по знаковым зданиям и сооружениям столицы – пунктам высших звеньев управления, объектам Минобороны, исторически значимым для всех россиян зданиям», — сказал Ходаренок.

По его словам, целями атак ВСУ могут стать и другие объекты, в том числе мосты или знаковые корабли военно-морского флота.

Ранее российские войска нанесли комбинированный удар по пункту управления радиоэлектронной разведкой и БПЛА ВСУ.