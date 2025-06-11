Российские войска нанесли комбинированный удар по пункту управления БПЛА ВСУ

Комбинированный удар по пункту управления БПЛА ВСУ попал на видео

Российские войска нанесли комбинированный удар по пункту управления радиоэлектронной разведкой и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новгорода-Северского в Черниговской области. Кадры удара опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

На попавшем в сеть видео запечатлен ракетный удар, нанесенный вблизи вышки связи. Сразу за ним происходит атака беспилотника, после которой происходит новый взрыв.

Как сообщил источник канала, первый удар был нанесен при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» и уничтожил находившийся на объекте личный состав украинских войск, а также транспорт и полевой пункт управления. После него были использованы беспилотники «Герань», целью которых стало оборудование на антенне. Отмечается, что благодаря комбинированному удару удалось сорвать планируемую атаку ВСУ на территории России.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам украинских войск в Харькове и Харьковской области. Кроме того, были атакованы места расположения ВСУ в населенных пунктах Казачья Лопань и Цуповка.