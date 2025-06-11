Бывшего адвоката оппозиционного экс-мэра Урлашова отправили под арест

В Ярославле суд отправил под домашний арест бывшего адвоката экс-мэра Урлашова

Кировский районный суд Ярославля отправил под домашний арест депутата Ярославской областной думы Михаила Писарца по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина пробудет под арестом до 9 августа. Ему вменяется часть 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. Подробности дела не сообщаются.

Писарец известен тем, что был адвокатом оппозиционного мэра Ярославля Евгения Урлашова, которого в 2013 году обвинили в коррупции и осудили. Спустя несколько лет адвокат вступил в одну из партий, избирался в городскую думу Ярославля, а после стал депутатом Ярославской областной думы и заместителем председателя комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию.

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