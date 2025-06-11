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15:41, 11 июня 2025Силовые структуры

Трое мужчин признались в обмане отправленных на СВО россиян

В Крыму задержанные ФСБ за обман контрактников признали вину
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Трое жителей Симферополя, задержанные сотрудниками ФСБ за обман контрактников, признали вину в полном объеме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Мужчинам вменяется часть 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») УК РФ. По версии следствия, они представлялись сотрудниками силовых ведомств и убеждали россиян заключать контракты для отправки в зону СВО. После мужчины требовали от контрактников деньги якобы для оформления документов об их непригодности к дальнейшей военной службе, хотя возможностей таких не имели.

В результате люди переводили задержанным часть от выплат, положенных при заключении контракта.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Фигуранты находятся под стражей.

Ранее ФСБ показала видео задержания украинца, планировавшего подрыв в Новгородской области.

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