Мужчина рассказал на видео ФСБ о плане подорвать машину российского общественника

ФСБ показала видео задержания украинца, планировавшего подрыв в Новгороде

Задержание и допрос в Новгородской области планировавшего подорвать машину ветерана СВО украинца попали на видео. Запись публикует ТАСС со ссылкой на ведомство.

На кадрах видно, как мужчина лежит на асфальте, а сотрудники ФСБ застегивают на его руках наручники, после чего досматривают, поднимают и уводят. Далее показано помещение, где проходят обыски. Были найдены канистра, взрывное устройство, фотоаппарат, украинский паспорт, деньги.

Мужчина рассказал, что октябре 2023 года нашел в мессенджере канал, который курировали украинские спецслужбы, и вышел на них. После этого куратор давал задания поджигать машины, принадлежащие, вероятно, российским военным. Поджоги он осуществил в сентябре и декабре 2024 года. А в январе куратор поручил украинцу разведать данные о военном для его подрыва.

При подготовке теракта мужчина был задержан. Целью оказался общественный деятель, отслуживший в зоне СВО.

Ранее сообщалось, что ФСБ выявила схему обмана отправленных на СВО россиян.