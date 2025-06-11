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11:46, 11 июня 2025Силовые структуры

ФСБ выявила схему обмана отправленных на СВО россиян

В Крыму ФСБ задержала жителей, отправлявших обманом людей на СВО
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Крыму сотрудники ФСБ задержали троих жителей Симферополя по делу об обмане контрактников, направлявшихся на СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.

По данным ведомства, подозреваемые представлялись людям сотрудниками силовых ведомств и обманом убеждали их заключать контракты для отправки в зону проведения спецоперации, после чего требовали переводить им деньги якобы в качестве взятки за оформление документов о непригодности к дальнейшей службе. Реальных возможностей исполнить обещания подозреваемые не имели. Как пишет агентство, люди получали выплаты, положенные при заключении контракта, отправляли часть из них фигурантам.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Задержанные признали вину и содействуют следствию. Их взяли под стражу на два месяца.

Ранее сообщалось, что в Бурятии ищут двух мужчин, соорудивших майнинг-ферму в КамАЗе.

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