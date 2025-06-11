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00:20, 11 июня 2025Интернет и СМИ

Бывший аналитик ЦРУ назвал главное отличие между русскими и американцами

Экс-аналитик ЦРУ заявил об отсутствии у русских «наследия колониальной империи»
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Egor Filin / Unsplash

Русские не занимаются навязыванием собственных ценностей, не чувствуют в этом необходимости, чем и отличаются от американцев. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью американскому журналисту Рику Санчесу, передает RT.

По словам Джонсона, русские не читают телевизионные проповеди и не пытаются «обратить тебя в свою веру». Он связал это с тем, что у русских отсутствует наследие колониальной империи.

Ранее экс-аналитик ЦРУ заявлял о потере интереса Вашингтона к украинскому конфликту. Как отметил Джонсон, США посылают прямой сигнал об этом, а причина кроется в смене геополитических приоритетов в сторону Азии.

Вот это да!
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