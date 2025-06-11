Депутат Рады рассказала о проблемах ВСУ в Сумской области

Депутат Верховной рады Скороход: ВСУ сдают Сумскую область быстрыми темпами

Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезными проблемами в некоторых областях, включая Сумскую. Об этом рассказала депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

«В Сумской области настолько быстро сдаются территории, что я не могу вам передать. Донецкое направление, тяжелейшее направление, Запорожское направление, тоже одно из тяжелейших», — отметила она.

По словам депутата Рады, по всей линии фронта положение у украинской стороны очень сложное.

Ранее в Минобороны рассказали, что российские войска продолжили продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины в Сумской области. До этого оператор расчета беспилотника «Орлан-10» 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Уфа рассказал, что ВСУ сменили тактику в Сумской области.

