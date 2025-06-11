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21:38, 11 июня 2025Бывший СССР

Депутат Рады рассказала о проблемах ВСУ в Сумской области

Депутат Верховной рады Скороход: ВСУ сдают Сумскую область быстрыми темпами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезными проблемами в некоторых областях, включая Сумскую. Об этом рассказала депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

«В Сумской области настолько быстро сдаются территории, что я не могу вам передать. Донецкое направление, тяжелейшее направление, Запорожское направление, тоже одно из тяжелейших», — отметила она.

По словам депутата Рады, по всей линии фронта положение у украинской стороны очень сложное.

Ранее в Минобороны рассказали, что российские войска продолжили продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины в Сумской области. До этого оператор расчета беспилотника «Орлан-10» 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Уфа рассказал, что ВСУ сменили тактику в Сумской области.

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