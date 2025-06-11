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12:26, 11 июня 2025Россия

Стало известно о продвижении российских войск в Сумской области

Минобороны: Российские войска продолжили продвижение в Сумской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска продолжили продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что группировка войс «Север» вела бои с противником в районах населенных пунктов Вакаловщина, Хотень, Писаревка, Рыжевка, Павловка, Андреевка, Кондратовка, Новая Сечь и Садки Сумской области, а также Тихое, Ветеринарное и Волчанск в Харьковской области.

«Потери ВСУ составили до 165-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и три орудия полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США. Уничтожен склад боеприпасов», — добавили в оборонном ведомстве.

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