Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:35, 11 июня 2025Бывший СССР

Морпех рассказал о смене тактики ВСУ в Сумской области

РИА Новости: ВСУ сменили тактику в Сумской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют большое количество дронов-камикадзе, чтобы помешать российским военным в наступлении на Сумскую область. О смене тактики ВСУ РИА Новости рассказал оператор расчета беспилотника «Орлан-10» 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Уфа.

По словам собеседника агентства, сейчас ВСУ не пытаются захватить объекты и опорные пункты. В то же время российские военные научились противостоять новой тактике.

«Перехватываем их видеосигнал, видим, где именно и на какой высоте они летают. А затем маневрируем и ведем борт по безопасному маршруту. Словом, в воздухе сейчас игра в кошки-мышки», — отметил Уфа.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая сообщила, что быстрое отступление ВСУ в Сумской области вызвано попыткой командования и местных властей скрыть слабую подготовку обороны. По ее словам, это отступление — часть циничной схемы, организованной чиновниками и генералами.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ситуацию в Сумской области назвали угрожающей для украинской армии. Что стало причиной стремительного отступления ВСУ?

    Появились кадры из массово атакованной ВСУ Тамбовской области

    В российском регионе вертолет сбил три украинских дрона

    Российский футболист оценил успехи импортозамещения

    В доме престарелых мужчина избил старика на камеру

    Готовивший теракт в Москве фанат Гитлера оказался продавцом

    Девушка пожаловалась на непристойное поведение матери своего жениха

    В Китае доставили товары с маркетплейса с помощью ракеты

    Морпех рассказал о смене тактики ВСУ в Сумской области

    Starlink назвали угрозой нацбезопасности США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости