РИА Новости: ВСУ сменили тактику в Сумской области

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют большое количество дронов-камикадзе, чтобы помешать российским военным в наступлении на Сумскую область. О смене тактики ВСУ РИА Новости рассказал оператор расчета беспилотника «Орлан-10» 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Уфа.

По словам собеседника агентства, сейчас ВСУ не пытаются захватить объекты и опорные пункты. В то же время российские военные научились противостоять новой тактике.

«Перехватываем их видеосигнал, видим, где именно и на какой высоте они летают. А затем маневрируем и ведем борт по безопасному маршруту. Словом, в воздухе сейчас игра в кошки-мышки», — отметил Уфа.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая сообщила, что быстрое отступление ВСУ в Сумской области вызвано попыткой командования и местных властей скрыть слабую подготовку обороны. По ее словам, это отступление — часть циничной схемы, организованной чиновниками и генералами.