В Раде объяснили отступление ВСУ под Сумами сокрытием плохой подготовки к обороне

Нардеп Безуглая: ВСУ отступают под Сумами и скрывают плохую подготовку к обороне

Стремительное отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Сумами связано с попыткой командования и местных властей сокрыть плохую подготовку к обороне. Так продвижение российских войск в Сумской области объяснила в Telegram депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

«Наши генералы (...) и местные администрации так списывают имущество. Не были подготовлены линии обороны, фортификации? Так кто же это докажет, они уже у россиян. Не готовы бригады, убегают? Так уже отступили», — говорится в публикации.

Нардеп назвала ситуацию с отступлением циничной схемой чиновников и генералов.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил о взятии под контроль российскими военнослужащими участка трассы у Юнаковки в Сумской области. Он отметил, что противник оказался лишен возможности вернуть ранее утраченные позиции.