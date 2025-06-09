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15:04, 9 июня 2025Бывший СССР

В Раде объяснили отступление ВСУ под Сумами сокрытием плохой подготовки к обороне

Нардеп Безуглая: ВСУ отступают под Сумами и скрывают плохую подготовку к обороне
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Стремительное отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Сумами связано с попыткой командования и местных властей сокрыть плохую подготовку к обороне. Так продвижение российских войск в Сумской области объяснила в Telegram депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

«Наши генералы (...) и местные администрации так списывают имущество. Не были подготовлены линии обороны, фортификации? Так кто же это докажет, они уже у россиян. Не готовы бригады, убегают? Так уже отступили», — говорится в публикации.

Нардеп назвала ситуацию с отступлением циничной схемой чиновников и генералов.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил о взятии под контроль российскими военнослужащими участка трассы у Юнаковки в Сумской области. Он отметил, что противник оказался лишен возможности вернуть ранее утраченные позиции.

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