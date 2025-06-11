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15:26, 11 июня 2025Интернет и СМИ

Для путешествующих самолетами россиян откроется уникальная возможность

VK Видео и Аэрофлот запускают развлекательную платформу на борту самолетов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: пресс-служба ВКонтакте

Видеосервис «VK Видео» стал доступен отдельной вкладкой в бортовых системах национального авиаперевозчика. Часть библиотеки оригинального контента VK Видео теперь станет доступна пассажирам на борту самолетов «Аэрофлота». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Это первая в России интеграция отечественного видеосервиса в мультимедийную систему развлечений (IFE) авиаперевозчика.
Сервис появится отдельной вкладкой в обновленной мультимедийной системе развлечений «Аэрофлота». Пассажирам будут доступны семь популярных проектов собственного производства «VK Видео» — «Дикая Кухня», «ЛПШКИ», «Меломан», «Одна безумная история», «Путь в Заполярье», «Че делаем? Куда идем?», «Места» (Красноярский край, Республика Бурятия, Республика Карелия, Хабаровский край, Чукотский автономный округ).

Контент можно будет смотреть как через встроенные в кресла мониторы мультимедийной развлекательной системы, так и на личных устройствах пассажиров.

Как отмечает директор по маркетингу «VK Видео» Вера Лапина, партнерство с «Аэрофлотом» напрямую способствует расширению охвата платформы, усилению лояльности аудитории и укреплению позиций «VK Видео». «Мы рады, что пассажиры национального авиаперевозчика смогут открыть для себя или пересмотреть наши популярные проекты "VK Видео" Original, включая цикл "Места" о невероятных уголках России. Эта коллаборация делает развлекательную программу "Аэрофлота" еще более разнообразной и ориентированной на предпочтения российской аудитории», — заявила она.

Ранее сообщалось, что около полусотни культовых кинокартин из коллекции «Мосфильма» теперь можно посмотреть в высоком разрешении на платформе «VK Видео».

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