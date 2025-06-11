Дропперов предупредили об уголовной ответственности

Министерство внутренних дел (МВД) предупредило дропперов, что скоро их будет ждать уголовная ответственность. Об этом сообщает РИА Новости.
«Действия дроппера сейчас квалифицируются как соучастие, а законопроект, вводящий уголовную ответственность за возмездную передачу платежных средств третьим лицам, уже рассмотрен в первом чтении в Госдуме», — объяснили в министерстве.
В МВД подчеркнули, что по новым правилам, когда они будут приняты, дроппера ждет ответственность перед потерпевшими за все суммы, которые прошли через его счета. Уточняется, что это приведет к банкротству, а счета и телефоны будут заблокированы.
Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил, что борьба с деятельностью дропперов в России осложняется рядом процессуальных факторов.