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22:22, 11 июня 2025Экономика

Дропперов предупредили об уголовной ответственности

МВД предупредило дропперов, что скоро их будет ждать уголовная ответственность
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Министерство внутренних дел (МВД) предупредило дропперов, что скоро их будет ждать уголовная ответственность. Об этом сообщает РИА Новости.

«Действия дроппера сейчас квалифицируются как соучастие, а законопроект, вводящий уголовную ответственность за возмездную передачу платежных средств третьим лицам, уже рассмотрен в первом чтении в Госдуме», — объяснили в министерстве.

В МВД подчеркнули, что по новым правилам, когда они будут приняты, дроппера ждет ответственность перед потерпевшими за все суммы, которые прошли через его счета. Уточняется, что это приведет к банкротству, а счета и телефоны будут заблокированы.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил, что борьба с деятельностью дропперов в России осложняется рядом процессуальных факторов.

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