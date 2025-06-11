Дропперов предупредили об уголовной ответственности

МВД предупредило дропперов, что скоро их будет ждать уголовная ответственность

Министерство внутренних дел (МВД) предупредило дропперов, что скоро их будет ждать уголовная ответственность. Об этом сообщает РИА Новости.

«Действия дроппера сейчас квалифицируются как соучастие, а законопроект, вводящий уголовную ответственность за возмездную передачу платежных средств третьим лицам, уже рассмотрен в первом чтении в Госдуме», — объяснили в министерстве.

В МВД подчеркнули, что по новым правилам, когда они будут приняты, дроппера ждет ответственность перед потерпевшими за все суммы, которые прошли через его счета. Уточняется, что это приведет к банкротству, а счета и телефоны будут заблокированы.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил, что борьба с деятельностью дропперов в России осложняется рядом процессуальных факторов.