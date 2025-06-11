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13:18, 11 июня 2025Силовые структуры

Экс-глава ФБК получил заочный приговор за экстремизм и фейки

В Москве экс-главу ФБК Леонида Волкова заочно осудили на 18 лет за экстремизм
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Leon Kuegeler / Reuters

В Москве Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил экс-главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Леонида Волкова (внесен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов) к 18 годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Волков признан виновным по части 3 статьи 282.1 УК РФ («Создание и участие в экстремистском сообществе с использованием служебного положения»), части 2 статьи 151.2 УК («Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений»), части 2 статьи 214 УК («Вандализм по политическим мотивам»), статьи 354.1 УК («Реабилитация нацизма»), статьи 207.3 УК («Распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ»), статьи 239 УК («Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан»), а также части 2 статьи 282.3 УК («Финансирование экстремистской деятельности с использованием служебного положения»).

Первые пять лет россиянин проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Кроме того, он получил штраф в размере двух миллионов рублей. Также мужчине запретили заниматься администрированием сайтов в течение шести лет.

Ранее сообщалось, что всего в суд было передано более 200 томов уголовного дела.

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