В России ускорился рост рынка ритуальных услуг

«Ъ»: Рост рынка ритуальных услуг в России начал опережать инфляцию

По итогам первых четырех месяцев года российский рынок ритуальных услуг в России вырос на 12,7 процента, до 39,5 миллиарда рублей. Такой результат выше инфляции на ту же дату (10,23 процента), а кроме того, годом ранее в аналогичный период повышение оборота составляло только девять процентов. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишет «Коммерсантъ».

Одной из причин такой динамики стали естественные причины. По официальным оценкам, в январе-апреле в стране ушли из жизни 662,7 тысячи человек, что на 4,5 процента больше, чем в 2024-м.

Лидером по доходам в разрезе регионов стал Санкт-Петербург — доход ритуальных организаций там составил почти 3,7 миллиарда рублей. Далее идут Московская область (3,2 миллиарда), Краснодарский край (1,9 миллиарда), Татарстан и Свердловская область (1,1 миллиарда).

Глава ГК Ritual.ru Олег Шелягов рассказал, что после пандемии COVID-19 на рынке наметился спад, но в настоящее время происходит рост объемов. В свою очередь директор Новосибирского крематория Борис Якушин предположил, что реальные цифры могут быть еще выше, так как в регионах существенная часть рынка находится в серой зоне.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов также не исключил, что более скромные цифры обеспечивают поставки надгробного камня из Китая, который дешевле карельского, ранее занимавшего первое место на рынке. По мнению Шелягова, у отрасли хорошие перспективы роста, в том числе на показателях скажется постепенное обеление бизнеса. Якушин также полагает, что рост прозрачности услуг положительно скажется на доходах компаний.

В феврале сообщалось, что ритуальщики в ряде регионов России столкнулись с проблемой нехватки гробов большого размера, из-за чего цены на них выросли в несколько раз.

