В России перестало хватать гробов большого размера

В ряде регионов цены на гробы нестандартных размеров взлетели до 700 тыс. рублей

Отдельные регионы России столкнулись с проблемой нехватки гробов большого размера, из-за чего цены на них выросли в несколько раз, а ряде случаев экземпляры создают только по предварительному заказу. Об этом сообщает «Shot Проверка».

Стартовая цена гроба составляет 10-20 тысяч рублей, но журналисты смогли найти в продаже экземпляры нестандартного размера стоимостью до 700 тысяч рублей. В результате жителям провинциальных городов, у которых нет таких денег, приходится буквально запихивать в доступный гроб тело близкого.

Основной причиной возникших проблем становится усугубление проблемы лишнего веса, который в некоторых случаях переходит в ожирение. Специальный гроб нужен людям с размером одежды больше шестидесятого.

Одним из вариантов решения проблемы стали гробы с двойным дном. У них на 20 сантиметров выше бортики, а значит, больше и ширина. В связи с тем, что эти экземпляры не производятся под конкретного человека, цены на них остаются доступными. Представители одного из ритуальных бюро в Санкт-Петербурге рассказали, что в такой гроб можно поместить тело весом до 300 килограммов.

