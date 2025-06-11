Израиль объяснился перед Россией из-за Украины

Захарова: Россия получила разъяснения Израиля о поставках Patriot Украине

Россия получила разъяснения о поставках Украине систем американские противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция которого велась на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«Мы получили разъяснения министерства иностранных дел Израиля о том, что утверждения о передаче американских систем Patriot не соответствуют действительности», — отметила дипломат.

9 июня посол Израиля в Киеве Михаил Бродский заявил, что страна передала Украине системы Patriot. Он уточнил, что они находились на вооружении Израиля в начале 90-х годов. Однако уже на следующий день израильский МИД опроверг эту информацию.