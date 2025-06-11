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14:13, 11 июня 2025Мир

Израиль объяснился перед Россией из-за Украины

Захарова: Россия получила разъяснения Израиля о поставках Patriot Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Россия получила разъяснения о поставках Украине систем американские противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция которого велась на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«Мы получили разъяснения министерства иностранных дел Израиля о том, что утверждения о передаче американских систем Patriot не соответствуют действительности», — отметила дипломат.

9 июня посол Израиля в Киеве Михаил Бродский заявил, что страна передала Украине системы Patriot. Он уточнил, что они находились на вооружении Израиля в начале 90-х годов. Однако уже на следующий день израильский МИД опроверг эту информацию.

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