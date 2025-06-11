Казахстанского рэпера потребовали не пускать в Россию из-за поддержки ВСУ

Глава ФПБК Бородин потребовал запретить въезд в Россию рэперу Jah Khalib

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал запретить рэперу Jah Khalib (настоящее имя — Бахтияр Мамедов) въезд в Россию. Его комментарий приводит сайт «Страсти».

По мнению общественника, автор хита «Если че, я Баха» не должен иметь возможность въезжать на территорию страны и зарабатывать деньги на россиянах из-за своей поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Мы хотим обратиться в пограничную службу, чтобы не пускали его на территорию России. Это не та страна, где можно сидеть на двух стульях», — заявил Бородин. Глава ФПБК добавил, что готов настаивать на возбуждении уголовного дела в отношении казахстанского артиста, если он вновь выразит поддержку ВСУ.

После начала специальной военной операции сообщалось, что Мамедов покинул Россию и признался в любви украинцам, выразив им свое восхищение. В 2023 году концерты рэпера в Москве и Санкт-Петербурге были отменены. Сам он назвал обвинения в поддержке ВСУ ложными.