Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:26, 20 апреля 2023Культура

Jah Khalib вышел на связь после обвинений в поддержке ВСУ и отмены концертов

Jah Khalib вышел на связь после отмены концертов и назвал обвинения в поддержке ВСУ ложью

Фото: Regina Wagner / Imago / Globallookpress.com

Хип-хоп-исполнитель Бахтияр Мамедов, более известный как Jah Khalib, вышел на связь после отмены своих концертов в Москве и Санкт-Петербурге и назвал обвинения в поддержке ВСУ ложными. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Все, что вы читали обо мне в последние пару дней, — ложь. Моя сторис была опубликована больше года назад, когда помогали эвакуировать меня и мою супругу из бомбоубежища на Украине. Большая часть моих слушателей живет в России», — сообщил исполнитель, подчеркнув, что всегда прилетает в Россию с добрыми намерениями.

17 апреля первая замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к мэру Москвы, губернатору Санкт-Петербурга и в Генпрокуратуру с требованием запретить концерты Jah Khalib за «поддержку ВСУ». Депутат уточнила, что рэпер выложил публикацию, в которой написал, что прибыл в Киев, где перемещается «из укрытия в укрытие», и сообщил, что восхищается украинцами.

Позже стало известно, что выступления артиста, запланированные на 23 апреля в Москве, а также на 25 апреля в Санкт-Петербурге отменены.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
В Тихоокеанском флоте прокомментировали ситуацию с отставкой командующего
Пашинян рассказал об успехах в уточнении границы с Азербайджаном
В Кремле ответили на вопрос об усилении мер безопасности из-за «арктура»
Игроки «Челси» осудили совладельца клуба из-за ситуации с украинцем Мудриком
В Кремле прокомментировали визит генсека НАТО на Украину
В Москве задержали экс-замминистра культуры РФ по делу о мошенничестве
Российская «дочка» крупнейшего банка Германии рекордно нарастила прибыль
82-летняя российская пенсионерка попала в больницу после поездки в маршрутке
Польские фермеры начали протесты против ввоза продуктов с Украины
Запад раскритиковал стремление Макрона помирить Россию и Украину вместе с Китаем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.