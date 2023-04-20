Jah Khalib вышел на связь после обвинений в поддержке ВСУ и отмены концертов

Jah Khalib вышел на связь после отмены концертов и назвал обвинения в поддержке ВСУ ложью

Хип-хоп-исполнитель Бахтияр Мамедов, более известный как Jah Khalib, вышел на связь после отмены своих концертов в Москве и Санкт-Петербурге и назвал обвинения в поддержке ВСУ ложными. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Все, что вы читали обо мне в последние пару дней, — ложь. Моя сторис была опубликована больше года назад, когда помогали эвакуировать меня и мою супругу из бомбоубежища на Украине. Большая часть моих слушателей живет в России», — сообщил исполнитель, подчеркнув, что всегда прилетает в Россию с добрыми намерениями.

17 апреля первая замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к мэру Москвы, губернатору Санкт-Петербурга и в Генпрокуратуру с требованием запретить концерты Jah Khalib за «поддержку ВСУ». Депутат уточнила, что рэпер выложил публикацию, в которой написал, что прибыл в Киев, где перемещается «из укрытия в укрытие», и сообщил, что восхищается украинцами.

Позже стало известно, что выступления артиста, запланированные на 23 апреля в Москве, а также на 25 апреля в Санкт-Петербурге отменены.

