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22:33, 17 апреля 2023Культура

В Госдуме потребовали запретить концерты Jah Khalib

Депутат Госдумы Лантратова потребовала запретить концерты Jah Khalib за «поддержку ВСУ»
Jah Khalib

Jah Khalib. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к мэру Москвы, губернатору Санкт-Петербурга и в Генпрокуратуру с требованием запретить концерты хип-хоп-исполнителя Бахтияра Мамедова, более известного как Jah Khalib, за «поддержку ВСУ». Об этом пишет РИА Новости.

Депутату Лантратовой из «СМИ стало известно о том, что музыкант, открыто выразивший свою поддержку вооруженным силам Украины», планирует концерты в Москве и Санкт-Петербурге.

Уточняется, что рэпер выложил в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) публикацию, в которой написал, что «прибыл в Киев и перемещается из "укрытия в укрытие", а украинцев он не просто любит, а восхищается ими».

Лантратова потребовала проверить публикации и в случае необходимости принять меры прокурорского реагирования — в частности, запретить проведение концертов музыканта.

Ранее концерт российской певицы и лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной отменили еще в одном городе — Перми. Накануне выступления отменили в Тольятти, Чебоксарах и Ульяновске.

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Юлия Мискевич
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