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22:20, 10 апреля 2023Культура

Концерт Арбениной отменили еще в одном российском городе

В Перми отменили концерт Дианы Арбениной, запланированный на 12 апреля
Диана Арбенина

Диана Арбенина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Концерт российской певицы и лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной отменили еще в одном городе — Перми. Об этом рассказал директор Центра спортивной подготовки (ЦСП) Пермского края Михаил Аминов, передает «РБК Пермь».

Мероприятие должно было пройти в СК имени Сухарева 12 апреля. Как пояснил Аминов, решение об отмене концерта было принято в связи с большим общественным резонансом, а также во избежание возможных провокаций. «Организаторы концерта оповещены», — добавил он.

Ранее Диана Арбенина вышла на связь после отмены концертов в шести городах России. Исполнительница привела строки из песни «Гавань», в которых содержится призыв не бояться, а также утверждение о том, что все будет хорошо. До этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Арбенину по статье о дискредитации Вооруженных сил России.

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Марина Совина
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