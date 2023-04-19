Вслед за Санкт-Петербургом концерт Jah Khalib отменили в Москве

Вслед за Санкт-Петербургом концерт рэпера Jah Khalib отменили в Москве

Концерт хип-хоп-исполнителя Бахтияра Мамедова, более известного как Jah Khalib, отменили в Москве вслед за Санкт-Петербургом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Выступление в столице было запланировано на 23 апреля в концертном зале «Крокус Сити Холл». По данным портала, московские и питерские площадки, где должны были пройти концерты исполнителя, пообещали вернуть деньги купившим билеты зрителям.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге отменили выступление Jah Khalib, запланированное на 25 апреля. «Концерт отменен. Только что пришло распоряжение руководства площадки», — заявили представители концертной площадки «М-1 Арена».

17 апреля первая замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к мэру Москвы, губернатору Санкт-Петербурга и в Генпрокуратуру с требованием запретить концерты Jah Khalib за «поддержку ВСУ». Депутат уточнила, что рэпер выложил в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) публикацию, в которой написал, что прибыл в Киев, где перемещается «из укрытия в укрытие», и сообщил, что восхищается украинцами.

Позже депутат Государственной Думы Виталий Милонов предложил Мамедову и другим артистам, которых подозревают в поддержке Украины, покинуть Россию и «поцеловать себя в зад».