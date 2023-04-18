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15:52, 18 апреля 2023Культура

Виталий Милонов предложил поддержавшим Украину артистам «поцеловать себя в зад»

Депутат Виталий Милонов предложил поддержавшим Украину артистам «поцеловать себя в зад»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов предложил казахстанскому рэперу Бахтияру Мамедову, более известному как Jah Khalib, и другим артистам, которых подозревают в поддержке Украины, покинуть Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Милонов посоветовал хип-хоп-исполнителю, а также актеру Даниле Козловскому поехать в Донбасс и выступить там перед российскими военнослужащими. «Я предлагаю этим перевертышам выйти на Красную площадь и поцеловать себя в задницу, потому что эти негодяи нам здесь точно не нужны. Валите вы отсюда подальше», — резюмировал народный избранник.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге отменили выступление Jah Khalib. «Концерт отменен. Только что пришло распоряжение руководства площадки», — заявили представители концертной площадки «М-1 Арена». Выступление рэпера было запланировано на 25 апреля.

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Сергей Равин
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