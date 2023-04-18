Концерт Jah Khalib в Санкт-Петербурге отменили после требований депутата

Концерт рэпера Jah Khalib в Петербурге отменили после обращения депутата Лантратовой

Концерт хип-хоп-исполнителя Бахтияра Мамедова, более известного как Jah Khalib, в Санкт-Петербурге отменили. Об этом сообщило руководство СК «М-1 Арена», на сцене которого должно было пройти выступление, передает Regnum.

«Концерт отменен. Только что пришло распоряжение руководства площадки», — заявили в «М-1 Арена». Выступление рэпера было запланировано на 25 апреля.

Ранее первая замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к мэру Москвы, губернатору Санкт-Петербурга и в Генпрокуратуру с требованием запретить концерты Jah Khalib за «поддержку ВСУ». Депутат уточнила, что рэпер выложил в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) публикацию, в которой написал, что прибыл в Киев, где перемещается «из укрытия в укрытие», и сообщил, что восхищается украинцами.