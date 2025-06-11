Американскую певицу Кэти Перри раскритиковали в сети из-за наряда медведя на прогулке. Материал приводит Daily Mail.

40-летнюю исполнительницу запечатлели во время похода с четырехлетней дочерью в луна-парк в Сиднее, Австралия. Она предстала перед камерами в мешковатом коричневом комбинезоне с ушами, белой бейсболке и черных солнцезащитных очках. Также звезда надела через плечо сумку бренда Balenciaga в спортивном стиле и серые кроссовки Nike.

Читатели издания высказались о данном образе в комментариях. «Почему она одета как ребенок?», «Выглядит абсолютно идиотски. Все что угодно, чтобы привлечь внимание», «Выглядит смешно, ей нужно повзрослеть», «Этот потрепанный костюм медведя просто ужасен...», «Только 10-летний ребенок мог выйти на улицу в таком наряде», — возмутились юзеры.

В апреле модель Эмили Ратаковски осудила полет Кэти Перри и невесты миллиардера Джеффа Безоса, репортерши Лорен Санчес, в космос.