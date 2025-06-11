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08:39, 11 июня 2025Мир

КНДР уличили в расширении ядерного арсенала

Bloomberg: В КНДР построен новый завод по обогащению урана для ядерного оружия
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: KCNA / Reuters

В КНДР построен новый завод по обогащению урана, позволяющий стране расширить производство ядерного оружия. Об этом сообщает Bloomberg.

«Появившееся на спутниковых снимках новое сооружение на территории [ядерного центра в] Йонбене, расположенного в 100 километрах к северу от Пхеньяна, напоминает обогатительный комплекс в Кансоне, другом северокорейском ядерном объекте», — говорится в материале.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организация пристально следит за строительством нового здания в Йонбене. По его словам, размеры и внешние характеристики сооружения являются для МАГАТЭ достаточным поводом для того, чтобы рассматривать его как потенциальную обогатительную фабрику.

Ранее стало известно, что Северная Корея оборудовала пусковой комплекс для ядерных ракет на месте зимнего дворца лидера КНДР Ким Чен Ына в Пхеньяне, снесенного в 2024 году. Отмечается, что сооружения замаскированы под поле для игры в гольф.

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