Любительниц «альфа-самцов» предупредили об опасности

Психолог Бирюков: Социопаты могут напоминать альфа-самцов и привлекать женщин

Кандидат медицинских наук, семейный психолог Александр Бирюков в беседе с газетой «Взгляд» предупредил женщин, что социопаты на первый взгляд могут напоминать «альфа-самцов» в животном понимании данного понятия, из-за чего могут привлекать женщин на инстинктивном уровне.

Из-за данного ошибочного впечатления вскоре их будет ждать разочарование, уверен специалист, так как в таких мужчинах нет ни верности, ни надежности, ни умения держать слово. Кроме того, среди прочих проблем у них наблюдаются в том числе проблемы с заработком и законом.

Опасность заключается в том, что прозрение у женщин может наступить уже после брака, когда сущность ее избранника откроется полностью. Еще больше осложниться все может наличием детей и ипотеки, подчеркнул Бирюков. Однако не всегда прозрение женщины приводит к завершению отношений, так как часто они пытаются до последнего держаться за образ «альфа-самца» и готовы ради своего избранника брать кредиты, отдавать за него долги и лечить от зависимостей.

«Пары "отличница и хулиган", "тихая, добрая женщина и маргинал-уголовник" — это классика, которую надо знать, чтобы не совершать ошибок. В долгосрочной перспективе отношения с социопатом разрушительны. Их привлекательность — иллюзия, созданная манипуляциями», — объясняет психолог.

Он напомнил, что здоровые партнерские отношения могут быть построены только на взаимном уважении, эмпатии и доверии. Особенно осторожными он порекомендовал быть женщинам с опытом эмоционального насилия или неуверенностью в себе, которые чаще других попадают в токсичные отношения с мужчинами-социопатами.

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