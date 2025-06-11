МИД Финляндии вызвал российского дипломата

В МИД Финляндии вызван российский дипломат

В МИД Финляндии вызван российский дипломат из-за якобы нарушения финского воздушного пространство самолетом России. Об этом сообщает Reuters.

«Министерство иностранных дел пригласило временного поверенного в делах посольства России выступить по этому вопросу сегодня», — сказано в публикации.

26 мая МИД Финляндии вручил ноту протеста послу России в Хельсинки Павлу Кузнецову из-за якобы нарушения финских воздушных границ двумя российскими боевыми самолетами. Послу заявили, что Финляндия серьезно относится к предполагаемому нарушению границы, и запросили официальные разъяснения по данному вопросу.